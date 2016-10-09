مورينيو يلجأ لضحيته القديمة في تشيلسي

بدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الاستقرار مبكرًا على خطته لتدعيم صفوف الشياطين الحمر بصفقات جديدة عقب نهاية الموسم الجاري.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية إلى أن مورينيو أبدى جدية شديدة في التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا، وهداف فريق إيفرتون، رغم أن المدير الفني البرتغالي كان السبب في رحيله عن صفوف تشيلسي عندما كان مديرًا فنيًا للبلوز.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 60 مليون جنيه إسترليني، لإغراء نادي إيفرتون ببيع نجمه الأول في المواسم الأخيرة.

ويسعى جوزيه مورينيو لتعزيز الحلول الهجومية لمانشستر في المستقبل، في ظل تراجع مستوى واين روني، وتقدم زلاتان إبراهيموفيتش في السن، إضافة إلى قلة خبرة الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مارتيال.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي قادمًا من أندرلخت البلجيكي في صيف 2011، ثم أعاره جوزيه مورينيو مرتين، الأولى إلى وست بروميتش ألبيون ثم إلى إيفرتون، قبل أن يبيعه نهائيًا للأخير مقابل 30 مليون إسترليني في صيف 2014.

كووورة

شام تايمز

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