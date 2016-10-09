مكتشف كاسيميرو: بكيت عندما وقع لريال مدريد

اعترف مكتشف كاسيميرو، لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، برونو بيتري، بأنه بكى فرحا عندما انتقل اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي.

وقال بيتري، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم، الأحد، “أعتبر نفسي والده على المستوى الكروي، أحيانا يناديني هو بكلمة والدي، هكذا أعامل اللاعبين لدي”.

وأضاف “في مسيرتي عملت مع الكثير من اللاعبين، لكن كاسيميرو لديه مكانة خاصة، مازال يتواصل معي ويطلب النصائح”.

وأردف بيتري “كاسيميرو وصل لساو باولو في سن الـ14، ولفت انتباهي منذ اليوم الأول؛ لتصميمه وجودته الفنية وأيضًا قوته البدنية رغم صغر سنه”.

وتابع “لقد بكيت فرحا عندما وقع كاسيميرو لريال مدريد، كانت لحظة لا توصف بالرغم من ثقتي في قدرته على النجاح مع الفريق”.

كووورة

شام تايمز

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