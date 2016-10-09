تزن 605 كيلوغرامات.. بريطاني يزرع أضخم يقطينة في تاريخ المملكة المتحدة

لندن ـ “شام تايمز”: زرع مواطن بريطاني أضخم يقطينة أو ما يُعرف بـ “القرع العسلي” من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة حتى الآن، حيث بلغ وزنها 605 كيلوغرامات.

واستخدم ماثيو أوليفر بذوراً كلّفته 1250 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل نحو 1555 دولاراً، لزراعة اليقطينة العملاقة ، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

واعرب ماثيو عن سعادة لا توصف حين جرى ابلاغه بأن يقطينته هي الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا حتى خلال مهرجان خاصة باليقطين بمدينة ساوثامبتون، وصار يحمل الرقم القياسي في سجل المملكة المتحدة لأضخم يقطينة تُزرع في الهواء الطلق.

وزرع البستاني البريطاني يقطينته من بذور حامل الرقم القياسي حالياً لأضخم يقطينة في العالم، اشتراها بأكثر من 1000 جنيه استرليني.

ويحمل مزارع سويسري الرقم العالمي لأضخم يقطينة في العالم منذ سنة 2014، وبلغ وزنها 1054 كيلوغراماً.

شام تايمز

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