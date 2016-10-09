بريطانيا تبدي قلقها لسفير السعودية في لندن بشأن الغارة الجوية على مجلس عزاء في صنعاء

لندن ـ “شام تايمز”: اعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود عن قلق حكومة بلاده ازاء الغارة الجوية التي استهدفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، ودعا التحالف العربي بقيادة السعودية إلى فتح تحقيق عاجل حول ما حدث.

وقال إلوود “يقلقني جداً نبأ تنفيذ ضربة جوية أصابت صالة عزاء في صنعاء كما أن المناظر المنقولة من موقع الحادث مروعة للغاية، وسأثير قلقي مع السفير السعودي لدى لندن وأحث التحالف بقيادة السعودية على التحقيق عاجلا فيما حدث”.

واضاف “ليس هناك حلاً عسكرياً للأزمة في اليمن، ونحث كافة الأطراف على معاودة الالتزام بالمحادثات السياسية ووقف إطلاق النار”.

ولقي نحو 140 شخصاً مصرعهم وأُصيب أكثر من 500 آخرين بجروح في الغارة الجوية على مجلس العزاء في العاصمة صنعاء، واتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية بشنها.

شام تايمز

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