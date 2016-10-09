بريطانيا: منظمة خيرية تحرّك اجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية بسبب اللاجئين الأطفال

لندن ـ “شام تايمز”: حرّكت منظمة خيرية بريطانية لمساعدة اللاجئين اجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية في بلادها، جراء ما اعتبرته فشلها في الوفاء بالتزاماتها لتوفير ملاذ للاجئين الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وقالت منظمة (مساعدة اللاجئين) إن وزيرة الداخلية، أمبر رود، تجاهلت التزامات بريطانيا حيال اللاجئين الأطفال وقامت بادخال تعديلات جديدة على قانون الهجرة تفسّر على نحو خاطئ هذه الالتزامات.

وشهد العام الماضي وصول ما يقرب من 90 ألف طفل لاجئ إلى أوروبا، جاء معظمهم من سوريا وافغانستان والعراق.

واضافت المنظمة أنها أعدت وثائق قانونية تجادل على أن التشريع الخاص بمساعدة اللاجئين الأطفال غير المصحوبين بذويهم يعرّضهم لمخاطر جسيمة من سوء المعاملة والاستغلال، وقررت تحريك الاجراءات القانونية لارغام وزارة الداخلية لإبطال التعديلات الأخيرة التي ادخلتها على قانون الهجرة.

وتنص التعديلات على أن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأسرهم والمسجلين في فرنسا أو إيطاليا أو اليونان قبل العشرين من آذار/مارس الماضي يمكن اعادة توطينهم في المملكة المتحدة، في حين تعهدت الحكومة البريطانية في إطار هذه التعديلات باتخاذ الترتيبات اللازمة لاعادة توطين عدد من هؤلاء الأطفال في المملكة المتحدة بأسرع وقت ممكن.

ونوّهت منظمة مساعدة اللاجئين إلى أن الحكومة البريطانية قامت ومنذ ذلك التاريخ باعادة توطين عدد محدود جداً من الأطفال اللاجئين، وعلى النقيض من تلك التعهدات.

وتأتي الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية وسط تزايد القلق حيال أوضاع اللاجئين الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يعيشون حالياً في مخيم كاليه للاجئين في فرنسا.

شام تايمز

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