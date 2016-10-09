سانا : ضحايا بقذائف صاروخية على حي الحمدانية بحلب

أشار مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب إلى سقوط قذائف صاروخية صباح اليوم اطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية من حلب على منازل المواطنين في حي الحمدانية.

ولفت المصدر الى ان الاعتداءات الإرهابية بالقذائف تسببت “باستشهاد طفل واصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع اضرار مادية بمنازل المواطنين”.

وارتقى أمس 4 شهداء وأصيب 9 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على احياء الشيخ مقصود والحمدانية والزهراء والمشارقة والفرقان فى حلب.

شام تايمز

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