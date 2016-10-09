بالفيديو .. نجم آرسنال السابق يكسب رهانه مع صحفي و يقص شعره !

كسب اللاعب الدولي الروسي السابق أندري أرشافين رهانه مع أحد الصحفيين الذي كان قد انتقد مستواه و راهن على أنّ النجم السابق لنادي آرسنال الإنكليزي لن يسجل أكثر من 7 أهداف في مسابقة دوري كازاخستان لكرة القدم للموسم الجاري .

ويخوض أرشافين، البالغ من العمر 35 عاماً، تجربة احترافية جديدة ضمن نادي كايرات ألماتا الكازاخي، والذي تعاقد معه هذا الموسم، قادماً من نادي كوبان كراسنودار الروسي، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في بلاده .

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، عند توقيع أرشافين لنادي كايرات، راهن أحد الصحفيين على أنّ المهاجم السابق لمنتخب روسيا، لن يسجل أكثر من 7 أهداف طوال الموسم، ولكن أندري نجح في تسجيل 8 أهداف إلى حد الآن في 25 مباراة مع فريقه الجديد ما جعله يكسب الرهان والذي كان عبارة عن قص الصحفي لشعره بالكامل.

للعلم فإنّ اندري أرشافين لم يسجل أي هدف طيلة موسم 2015-2016، مع فريق كوبان كراسنودار، والذي شارك معه في 9 مبارايات فقط، كما أنه سجل 6 أهداف فقط في 48 مباراة مع نادي زينيث سان بيترسبورغ الروسي في موسمي 2013-2014 و 2014- 2015.

وكان ميدو قد دخل في رهان خاسر العام الماضي بعدما راهن على نيته قص شعره اذا فاز ليستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي، قبل ان يتوج ليستر بالبطولة ويقوم بتنفيذ وعده.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes