تايلند : رجل يهاجم طفلاً بوحشية بعدما ظن أنه ضرب ابنه ( فيديو )

رصدت كاميرا مراقبة لحظة قيام رجل بالاعتداء بشكل وحشي على طفل عبر توجيه العديد من الركلات لرأسه بعد أن ظن بأنه أزعج ابنه أثناء لعبهما معاً، بحسب صحيفة دايلي ستار البريطانية.

هرع أمنات سالوباثونغ (43 عاماً) خارجاً من شقته في الطابق الخامس إلى الطابق الأرضي عندما ظن أن ابنه البالغ من العمر أربع سنوات تعرض للضرب من طفل آخر أثناء لعبهما معاً.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بمدينة بانكوك التايلندية، الرجل وهو يهاجم الطفل بشكل جنوني ويوجه له الركلات المتلاحقة قبل أن يدوس على رأسه بقدمه.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد هذا الهجوم العنيف، حمل الرجل ابنه بين ذراعيه، ووجه ركلة أخيرة إلى الطفل الذي فقد توازنه وسقط أرضاً وهو في حالة يرثى لها.

يذكر بأن أمنات قام بتسليم نفسه للشرطة بعد أن نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدأت الشرطة بالتحقيق معه.

وصرح ناطق باسم الشرطة التايلندية معلقاً على الحادث: “لقد اعترف أمنات بأنه قام بضرب الطفل وأنه لم يستطع التحكم بغضبه بعد أن ظن بأن الطفل ضرب ابنه”، وأضاف الناطق: “نقوم بالتحقق من مقطع الفيديو قبل أن نوجه أي تهمة للرجل”.

وقال والدا الطفل الذي تعرض للاعتداء بأن طفلهما أصيب بالرعب والصدمة بعد تعرضه للاعتداء وأنه عانى من التقيؤ الشديد وضعف في البصر.



شام تايمز

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