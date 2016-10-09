” مايكروسوفت ” تعد العدة لمفاجأة سوق الهواتف الذكية ( فيديو )

من المتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن هاتفها الراقي الجديد Surface Phone قريبا. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد محدد لإطلاقه فإن العديد من عشاق الشركة ينتظرون هذا.

وقالت تقارير سابقة إن تاريخ إطلاق هاتف Surface Phone سيكون في نفس يوم صدور Surface Pro 5 وسطح المكتب الجديد من مايكروسوفت. وستقيم الشركة حدثاً خلال هذا الشهر، حيث يتوقع المتابعون أنها ستطلق هذه الأجهزة التكنولوجية من خلاله.

ومع ذلك، تصاعدت الشائعات حول أن إطلاق الهاتف الجديد لن يكون جنبا إلى جنب مع أجهزة Surface الأخرى، وقد يرجع هذا الأمر لانسحاب إنتل من سوق الهواتف الذكية إلى أجل غير مسمى. وكانت مايكروسوفت تعتزم إدخال رقائق Intel Kaby Lake في هواتف Surface Phones، لذا قد تواجه الشركة تحديا صعبا بسبب هذا الانسحاب.

وذكرت التقارير أن أقرب تاريخ متوقع لإصدار الهواتف قد يكون في وقت ما عام 2017، وهذا ما يمكن أن يعطي مايكروسوفت وقتا كافيا للتعاقد مع شركات رقائق أخرى، كما سيمنح شركة إنتل مجالا كافيا لإنهاء العمل على معالج Redstone في الوقت المناسب لإطلاقه.

وبحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، تعمل مايكروسوفت حاليا على إنهاء العمل على هاتفها الجديد الذي سيكون بمواصفات عالية وتقنيات رائعة، وبحسب ما ورد سيستهدف الهاتف قطاع الأعمال، ولن يكون من الغريب أن يتم تطبيق نظام ويندوز على Surface Phone .

وترجح الشائعات إطلاق الهاتف بثلاث نسخ: الأولى بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، والثانية بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، أما الثالثة فستزود بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وداخلية 500 غيغابايت.

وهنالك معلومات متضاربة حول إطلاق الهاتف بشاشة عرض قياس 5.7 بوصات بدقة Quad HD وكاميرا قياس 20 ميغا بكسل. كما يتوقع أن يكون سعر الهاتف الأساسي حوالي 699 دولارا.

شام تايمز

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