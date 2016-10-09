بالفيديو .. صيني حاول مغادرة القطار فعلق رأسه بين مصراعي بوابته

أظهرت لقاطات مصورة مريعة تداولتها عدة مواقع للتواصل الاجتماعي لحظة تعرض رجل صيني لحادث أليم بعد أن أخطأ في توقيت خروجه من القطار الأمر الذي أدى إلى احتجاز رأسه بين مصراعي بوابة القطار.

فبينما كان الرجل يحاول فتح باب القطار عنوة محاولاً الخروج منه، علقت رقبته بين مصراعي بوابة المقصورة وكاد أن يختنق قبل أن يهب العديد من الأشخاص لمساعدته في فتح الباب.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يظهر مقطع الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة في محطة القطار، العديد من الأشخاص داخل وخارج القطار وهم يحاولون إنقاذ الرجل من الموت بكل ما أوتوا من قوة بينما بقي الرجل ساكناً دون حراك. وفي نهاية المطاف نجح الجميع في فتح البوابة وتمكن الرجل من الخروج من القطار دون أي إصابات تذكر.

ولقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على عدد مشاهدات كبير بعد نشره بعدة ساعات بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وقال أحد متابعي الفيديو في تعليق له على الحادث: “يجب أن يحذر الركاب من مواقف كهذه، وأن يستعدوا للنزول قبل وصولهم إلى محطتهم”.

بينما قال متابع آخر “يجب أن تكون هذه الصورة ملصقاً تحذيرياً للركاب يمكن لصقه في محطات القطارات”.

شام تايمز

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