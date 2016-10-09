مدرب الأرجنتين يكشف كواليس لقاء ميسي

كشف إدجاردو باوزا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تفاصيل لقائه بليونيل ميسي مؤخرًا، وذلك في محادثة حصرية مع صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة.

وقال باوزا “فؤجئت بالكم الهائل الذي يعرفه عن كرة القدم. إنه يعرف كل شيء عن الجهاز الفني وزملائه، إنه يعرف كل شيء”.

وأضاف “كنت أعتقد دائمًا أن التسلسل الهرمي للاعب لا يجعله يعرف كل شيء عن كرة القدم، ولكن ميسي أدهشني بشكل كبير. إنه يعرف كل شيء عن كل شخص، لديه معرفة قوية وهذا ما يساعد كثيرًا في التواصل معه”.

وشرح باوزا، تفاصيل الاجتماع الأول بعد إعلان ميسي الاعتزال وقال “في البداية طلبت أن أجتمع به وعندما أبدى الموافقة علمت أنه لن يكون هناك مشكلة كبيرة، لأننا على وشك الحديث عن كرة القدم”.

وختم باوزا حديثه بقوله “لم أكن أريد إقناع ميسي، لأنه قال إنه مقتنع وكنت في استقباله مع ماسكيرانو وبعد نقاش بيننا لم أقل في النهاية إلا أنني سوف أراك المباراة القادمة”.

كووورة

شام تايمز

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