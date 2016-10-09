إنجلترا تواصل طريقها نحو المونديال وأذربيجان تتصدر مجموعتها

حقق المنتخب الإنجليزي فوزه الثاني على التوالي في مشوار تفصيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه بسهولة على منتخب مالطا بثنائية نظيفة مساء السبت على ملعب “ويمبلي” ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

جاءت ثنائية “الأسود الثلاثة” في شوط المباراة الأول وحملت توقيع دانييل ستوريدج وديلي آلي في الدقيقتين 29 و38 على الترتيب.

وجاء هدف التقدم إثر كرة بينية طويلة رائعة لعبها جوردان هندرسون داخل منطقة الجزاء قابلها ستوريدج برأسه داخل الشباك.

ولم يتأخر الهدف الثاني كثيرا حيث جاء بأقدام نجم توتنهام هوتسبير الشاب، آلي، الذي تابع تسديدته المرتدة من الحارس ليكملها داخل الشباك.

وتعد هذه هي المباراة الرسمية الأولى للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة جاريث ساوثجيت، المدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا دون 21 عاما، بعد إقالة سام ألاراديس نهاية الشهر الماضي لثبوت تورطه في قضية فساد متعلقة بصفقات انتقالات لاعبين، بعد نحو شهرين فقط من توليه المسؤولية.

وبهذه النتيجة تواصل إنجلترا تصدر المجموعة بعدما رفعت رصيدها للنقطة السادسة، فيما يقبع منتخب مالطا في قاع الترتيب دون نقاط.

وستستكمل مباريات المجموعة بمواجهتي إسكتلندا أمام ليتوانيا وسلوفينيا أمام سلوفاكيا.

وسيحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على سلوفينيا في الجولة الثالثة، فيما ستخرج مالطا لمواجهة ليتوانيا بعد ثلاثة أيام.

أذربيجان تتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال بالفوز أمام النرويج

واصل منتخب أذربيجان انطلاقته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم حيث حقق الانتصار الثاني له على التوالي وتغلب على ضيفه النرويجي 1 / صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد عشر دقائق من بدايتها وكان من نصيب ماكسيم ميدفيدييف ليهدي بلاده النقاط الثلاث.

ورفع منتخب أذربيجان رصيده إلى ست نقاط لينتزع الصدارة من نظيره الألماني الذي يستضيف المنتخب التشيكي في وقت لاحق اليوم، بينما ظل منتخب النرويج بدون رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير.

كووورة

شام تايمز

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