النمسا : وفاة فتاة بعد تناولها جرعة زائدة من الكحول و المخدرات بمنزل لاجئين سوريين

توفيت فتاة (15 عاماً) في المشفى، بعد أن عثر عليها مغمية عليها، الأسبوع الماضي، في مدخل بناء بمدنية إنسبروك، غربي النمسا.

ووفق المعلومات التي أوردتها صحيفة “كرونة” النمساوية، فإن الفتاة كانت تناولت مع لاجئين سوريين، الكثير من الكحول والمخدرات، وباتت في منزلهم.

وقال مسؤولون في المشفى للصحيفة، إن حالة الفتاة كانت خطرة عند وصولها، وتم وضعها في قسم العناية المشددة، قبل أن تفارق الحياة.

وأشارت الشرطة إلى أنه يتم الآن تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتي من المرجح أنها بسبب الجرعات الزائدة التي تعاطتها.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة استجوبت اللاجئين السوريين عندما تم العثور على الفتاة، ولكن أجوبتهما كانت مليئة بالتناقضات.

ويواجه أحد المتهمين (٢٢ عاماً) تهمة تجاهل إسعاف شخص مصاب، حيث قام برميها على درج البناء، وهي فاقدة لوعيها، بدلاً من أن يتصل بالإسعاف.

شام تايمز

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