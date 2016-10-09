ايرولت: القرار الفرنسي بشان سورية يمنح املا بوقف العنف.. واذا لم نتدخل ستتحول حلب لحطام

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت, يوم السبت, أنه “اذا لم نتصرف ستتحول حلب الى حطام وستذكر كمدينة خذلها العالم”.

واضاف ايرولت في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن ان تبني مشروع القرار الفرنسي في مجلس الامن يمكن ان يمنح المدنيين املا جديدا بوقف العنف.

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند, في وقت سابق السبت, روسيا من استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف حملة الضربات في حلب.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، على مشروعي قرارين أحدهما فرنسي والآخر روسي بشأن حلب ، في محاولة جديدة لإنهاء العنف في المدينة.

وكانت فرنسا, اعلنت يوم الأربعاء, عن عزمها توزيع قرار في مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار في حلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون متهما بارتكاب “جرائم حرب”, وجاء ذلك بعد يوم من اعلان هولاند ان ما يحصل في حلب هو “مجزرة”, والنظام وداعميه يتحملون مسؤوليتها.

شام تايمز

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