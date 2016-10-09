بعد انضمامه لحزب البديل .. ﻿صحافي ألماني بارز يشبه الإسلام بالنازية

وصف الصحافي الألماني نيكولاوس فيست الإسلام بأنه حركة شمولية، خلال تقديمه بشكل رسمي كعضو جديد في حزب البديل لأجل ألمانيا «ايه اف دي» المناهض للاتحاد الأوروبي، والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو.

وقال فيست الخميس في العاصمة الألمانية برلين إنه يعتبر الإسلام حركة شمولية أكثر من كونه ديانة، مشيرا إلى أنه يمكن مقارنته بالنازية، وأنه لا يمكن أن يتفق مع الدستور الألماني.

وتابع قائلا: «لا بد من منع الممارسة العامة لهذه العقيدة»، مشددا على ضرورة إغلاق المساجد في ألمانيا.

يشار إلى أن فيست شغل في السابق منصب نائب رئيس تحرير صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الشهيرة.

(DPA)

شام تايمز

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