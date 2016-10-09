سقوط صاروخ أطلق من اليمن في السعودية

سقط صاروخ أطلق من اليمن في جنوب غرب السعودية في منطقة غير مأهولة دون التسبب باضرار أو اصابات وفق ما اعلنت السبت قيادة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وقال التحالف في بيان إن “المليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً الساعة 21:30 (الجمعة) من جنوب صعدة باتجاه مدينة خميس مشيط”.

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية ان “أنظمة الدفاع الجوي تابعت مسار الصاروخ منذ انطلاقه حتى سقوطه في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان، دون أن يسبب أي أضرار”.

واضاف ان القوات الجوية السعودية قصفت على الفور موقع انطلاق الصاروخ في اليمن.

وكانت خميس مشيط القاعدة الخلفية للطائرات الحربية التي شنت الغارات على الحوثيين وحلفائهم انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتنشر السعودية بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ لاعتراض الصواريخ البالستية التي تطلق من وقت لاخر من اليمن منذ بداية تدخلها ضد الحوثيين في اذار/ مارس 2015. واسفر النزاع في اليمن منذ ذلك الحين وفق الامم المتحدة عن اكثر من 6700 قتيل.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا. وتدخل التحالف بعد ان سيطر الحوثيون على مساحات كبيرة من اليمن بينها العاصمة صنعاء.

(AFP)

شام تايمز

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