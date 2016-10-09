دول مجموعة بريكس بصدد إنشاء صندوق لـ ” إعادة إعمار سوريا بعد الحرب

نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، عن مصدر في الحكومة الهندية، أن من المتوقع أن تطرح دول مجموعة “بريكس” خلال قمتها المرتقبة في مدينة غوا إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

وشدد المصدر، في حديث للوكالة، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، على أن هذا الاقتراح سيأتي بمبادرة من الجانب الهندي.

وكان وزير الخارجية الهندي، مباشار أكبر، أعلن خلال لقائه بشار الأسد، الذي أجري في إطار زيارته إلى سوريا في أغسطس/آب من العام الجاري، أن بلاده مستعدة “للإسهام بشكل نشيط في العمل على تنمية سوريا وإعادة إعمارها بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها حالياً”.

ومن المقرر أن تجري القمة الـ8 لدول مجموعة “بريكس” في مدينة غوا الهندية، يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. (RT)

شام تايمز

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