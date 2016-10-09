حزب الله : قتالنا في القصير و القلمون منع وصول التكفيريين و سياراتهم المفخخة إلى لبنان

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن القتال الذي يخوضه حزبه في سوريا منع على حد تعبيره من وصول التكفيريين إلى العاصمة اللبنانية بيروت وباقي المناطق في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية على لسان قاسم قوله: “لا خيار لنا إلا مواجهة التكفيريين والوقوف في وجههم، لأننا إن لم نفعل ذلك فسينتقلون من مكان إلى آخر، ولولا أننا قاتلنا في البقاع وحررنا القلمون والقصير لكان التكفيريون في الضاحية وبيروت وصيدا وطرابلس وفي كل منطقة، ولكانت السيارات المفخخة في كل لبنان”.

وتابع قائلا: “هؤلاء التكفيريون ليسوا قوة غير عادية. لقد أتوا من ثمانين بلدا في العالم ليتجمعوا في سوريا والعراق، ودعمتهم أميركا وأوروبا ودول عربية منها السعودية، ودول إقليمية منها تركيا، كل العالم تقريبا دعم هؤلاء التكفيريين حتى يتجمعوا في الرقة والموصل وفي هذه المنطقة، إذا هم ليسوا أقوياء بذاتهم إنما برزت قوتهم بسبب هذا الدعم الدولي”.

(CNN)

شام تايمز

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