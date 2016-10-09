مجلس الامن الدولي يعجز عن تبني قرار بشان سوريا بعد اسقاط المشروعين الفرنسي والروسي .. المندوب البريطاني: روسيا تعاونت مع النظام بتدمير سوريا

عجز مجلس الامن الدولي, يوم السبت, عن تبني قرار بشان سوريا بعد اسقاط مشروعي قرارين روسي وفرنسي بهذا الشان

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الروسي حول سوريا، في جلسة لمجلس الامن مخصصة لسوريا وتحديدا مدينة حلب.

واعترضت على مشروع القرار الروسي 9 دول بينما وافقت عليه 4 دول هي الصين وروسيا وفنزويلا ومصر.

وكانت روسيا تقدمت, في وقت سابق, بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) كأولوية رئيسية.

كما رحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي “جبهة النصرة” من أحياء حلب الشرقية، مطالبا الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.

في المقابل, استخدمت روسيا, حق النقض “الفيتو” بشان مشروع القرار الفرنسي المتعلق بالازمة السورية, حيث يعتبر هذا الفيتو الخامس على مشاريع قرارات غربية بشان سوريا.

وكان مندوب روسيا في مجلس الامن فيتالي تشوركين قال خلال الجلسة المخصصة للبحث في اوضاع سوريا ومدينة حلب تحديدا، أن روسيا أكدت مسبقا بأنها ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي، كاشفا ان مشروع القرار الفرنسي الاسباني يفرض حظرا على الطيران بشكل كامل فوق مدينة حلب.

وقدمت فرنسا بدورها, مؤخرا, مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب ووقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بحلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون متهما بارتكاب “جرائم حرب”.

وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند, في وقت سابق من اليوم وقبل بدء الجلسة للتصويت على المشروعين الفرنسي والروسي المضادين, من ان اي دولة تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح امام مجلس الامن الدولي والذي يدعو الى وقف حملة الضربات في حلب “ستخسر مصداقيتها امام العالم” في اشارة ضمنية الى روسيا, موضحا “ان دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها امام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات”.

ويشار الى ان قرار لمجلس الأمن يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لحق النقض (الفيتو). والدول التي لها حق النقض هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

عقب رفضها القرار الفرنسي بمجلس الأمن…المندوب البريطاني: روسيا تعاونت مع النظام بتدمير سوريا

اعتبر المندوب البريطاني لدى مجلس الامن, يوم السبت, ان “الفيتو” الروسي يكشف عدم قيام السلطات الروسية بمسؤولياتها, مشيرا الى ان روسيا تعاونت مع النظام بتدمير سوريا.

وقال المندوب البريطاني قوله, في كلمة له خلال جلسة للمجلس حول سوريا, إن “الفيتو الروسي يكشف عن عدم قيام السلطات الروسية بمسؤولياتها, وحيث تستخدمه لاحباط مشروع قرار فرنسي بشأن حلب”, مشيرا الى أن “سلطات روسيا تعاونت مع النظام في تدمير سوريا”.

كما طالب المندوب البريطاني مجلس الامن بإنهاء “المهزلة” التي تشهدها سوريا.

وجاء ذلك عقب استخدام روسيا حق النقض الفيتو بشان مشروع القرار الفرنسي المتعلق بالازمة السورية, حيث يعتبر هذا الفيتو الخامس على مشاريع قرارات غربية بشان سورية.

وكان مندوب روسيا في مجلس الامن فيتالي تشوركين قال خلال الجلسة المخصصة للبحث في اوضاع سوريا ومدينة حلب تحديدا، أن روسيا أكدت مسبقا بأنها ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي، كاشفا ان مشروع القرار الفرنسي الاسباني يفرض حظرا على الطيران بشكل كامل فوق مدينة حلب.

وكانت فرنسا, اعلنت يوم الأربعاء, عن عزمها توزيع قرار في مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار في حلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون متهما بارتكاب “جرائم حرب”, وجاء ذلك بعد يوم من اعلان هولاند ان ما يحصل في حلب هو “مجزرة”, والنظام وداعميه يتحملون مسؤوليتها.

شام تايمز

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