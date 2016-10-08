شرط ميسي يربك مخططات برشلونة

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني وأفضل لاعب في العالم، يرغب في انهاء مسيرته الكروية في نادي نيولز اولد بويز الأرجنتيني ولو لموسم واحد بعد انتهاء ملحمته مع النادي الكتالوني.

وذكر موقع “فوتبول ليجيند” أن ميسي (29 عامًا) الذي ينتهي عقده مع برشلونة في 2018 قد يجدد تعاقده مع البلوجرانا حتى عام 2020 وربما 2021 لكنه اشترط على النادي الكتالوني، مقابل التمديد الثامن له مع برشلونة، الموافقة على إنهاء مسيرته في مسقط رأسه مع ناديه الأم نيولز أولد بويز.

وأشار الموقع إلى أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لا يمانع في الموافقة على أن يلعب ميسي موسما قبل اعتزاله في نادي نيولز اولد بويز لكن ذلك لن يتحقق الا بعد تمديد تعاقد البرغوث الأرجنتيني إلى عام 2021 ،وسيكون ميسي في ذلك العام في سن الثالثة والثلاثين.

من ناحية أخرى، يرى بعض مسؤولي النادي أن هذا القرار قد يكون صادمًا للجماهير، وخاصة أن هناك أصوات تنادي ببقاء ميسي داخل جدران النادي الكتالوني مدى الحياة.

كووورة

شام تايمز

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