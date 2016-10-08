بيلي يوضح سبب معاناته في مانشستر يونايتد

حدد المدافع الإيفواري إيريك بيلي، لاعب مانشستر يونايتد أكبر مشكلة تواجهه، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.

وأشار بيلي، إلى أن عدم إتقانه اللغة الإنجليزية هو أكبر معاناة تواجهه، مضيفًا عبر صحيفة “ميرور” الإنجليزية “بعض زملائي يتحدثون الفرنسية والإسبانية، يحاولون مساعدتي داخل الملعب، كما أنني بدأت الانتظام في دورات لتعلم اللغة الإنجليزية”.

وأضاف المدافع الإيفواري “الشيء الأهم، أن زملائي يثقون كثيرًا في قدراتي، خاصة أن اللعب لفريق كبير مثل مانشستر يونايتد، كان حلمي الأكبر في الطفولة، والآن أنا أعيش هذا الحلم، وأسعى بجدية لاقتناص هذه الفرصة”.

ويعد إيريك بيلي، أول صفقة أبرمها جوزيه مورينيو بعد توليه مسئولية مانشستر يونايتد صيف العام الجاري، حيث انضم اللاعب الإيفواري قادمًا من فياريال الإسباني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ويعد بيلي (22 عامًا) من الركائز الأساسية لخطة مورينيو، حيث لعب 10 مباريات هذا الموسم، بواقع 7 في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في الدوري الأوروبي، بجانب ظهوره في لقاء الدرع الخيرية.

كووورة

شام تايمز

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