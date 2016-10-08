الغارديان تنتقد الصمت الغربي: “أين الغضب لحلب”؟

انتقدت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية الصمت الشعبي في العالم لا سيما في أوروبا حيال ما يجري من مجازر في مدينة حلب شمالي سورية، محذرة من أن روسيا والنظام يعتمدان سياسة القتل والتدمير والتهجير ذاتها التي اتبعتها موسكو سابقاً في غروزني بالشيشان.

وتساءلت الكاتبة ناتالي نوغايريد، في افتتاحيتها اليوم السبت في الصحيفة، بحسب ترجمة العربي الجديد عن غياب التظاهرات الشعبية في العواصم الغربية تنديداً بـ”الهجوم الوحشي” على حلب، مشيرة إلى أن 300 ألف مدني يتعرّضون للقصف اليومي من قبل طيران النظام وروسيا.

إبادة حلب

وأقرّت نوغايريد، وهي متخصصة الشؤون الخارجية في “ذا غارديان”، بأنّ عدداً من الحكومات تنتقد روسيا وبشار الأسد، وأنّ الأمم المتحدة وعدداً من الدبلوماسيين قارنوا ما يجري في حلب بما حصل في مجزرة سربيرنيتسا، لكنّها تساءلت “وهل البيانات والتصريحات الرسمية تعبر عن الغضب الشعبي؟ وألا تستحق القيم الإنسانية وقفة في وجه المجازر أو تعبيراً عن التضامن”.

وتابعت الكاتبة تساؤلاتها بالقول “أم أننا أصبحنا فعلاً نتمرغ في محيط سياسة “ما بعد الحقيقة” حيث بروباغندا روسيا والنظام جعلتنا نشك بأنهما يخرقان القانون الدولي؟ أم أننا صدقنا أن القصف اليومي يمكن فهمه على أنه مكافحة للإرهاب؟ أم أنّ بإمكانهما السيطرة على حلب بسرعة وهدوء تام”؟

ودعت الكاتبة القرّاء للعودة إلى ما جرى في غروزني في الشيشان في شتاء 1999 و2000، لفهم ما يجري حالياً في حلب، مذكّرة بأنّ موسكو تعتمد في حلب ذات الاستراتيجية التي اعتمدتها عندما طردت 7000 من المتمردين في غروزني، التي كان يقطنها آنذاك 250 ألف مدني، لتحويل المنطقة إلى غياهب النسيان.

إخلاء المدينة من سكانها

كما ذكّرت بأن القصف اليومي على غروزني هدف إلى إخلاء المدينة من سكانها، إما بقتلهم أو إجبارهم على التحول إلى لاجئين، مشيرة إلى أنّ الجيش الروسي وعد كذلك بـ “ممرات آمنة” إلا أنّ أياً من هذه الوعود لم يتم الوفاء بها.

وأشارت إلى أنّ غروزني تم تطويقها، بعدما سويت المدينة تقريباً في الأرض، في وقت حوصر 50 ألفاً داخلها، وتركوا يعانون البرد والجوع في الأقبية والأنفاق.

ورأت نوغايريد أن روسيا والنظام يستعملان ذات الأسلوب الآن في حلب، وفي حين أنّ تصريحات تتكرر في الغرب بأنّ لا حل عسكرياً في سورية، فإنّ هذا الحل هو هدف موسكو والأسد عبر قتل المدنيين وخلق الفراغ من أجل دعوتهما بعد ذلك إلى ما يسميانها بـ”التهدئة”.

شام تايمز

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