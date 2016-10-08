مرور دمشق: مخالفة السرافيس التي تنقل الطلاب دون موافقة من لجنة نقل الركاب

علق رئيس فرع مرور دمشق، العقيد خالد الخطيب على أزمة النقل التي يعاني منها المواطنيين في أوقات الذروة نتيجة توجه السرافيس نحو التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب، بأن “نقل الطلاب بالسرافيس يكون مشروعاً في حال تم بناء على طلب مقدم للجنة نقل الركاب، وإذا رأت اللجنة أن طلبه ليس له أثر على عملية نقل الركاب، وغزارة الميكروباصات، وصادقت عليه بالموافقة، حينها يعد عمله قانوني، بشرط أن يعود إلى تخديم خطه على الفور”.

ولفت الخطيب بحسب ميلودي، إلى أن “السائق الذي ينقل طلاب المدارس دون موافقة اللجنة، يتعرض لمخالفة تغيير الخط، وعقوبتها حسم اربع نقاط من رصيده، إضافة إلى غرامة 2000 ليرة يدفعها خلال سبعة أيام”،

موضحاً أن “لجنة نقل الركاب في محافظة دمشق، يرأسها المحافظ، وتتألف من ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة، ومدير النقل، ورئيس فرع المرور”.

شام تايمز

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