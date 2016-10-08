علماء روس يبتكرون بطارية نووية قد تعمل إلى مالانهاية

ابتكر علماء روس تكنولوجيا تتيح صناعة بطارية نووية تعمل لأكثر من 100 عام، وقد تكون قادرة على العمل إلى مالانهاية بعد عدة أبحاث لتطويرها.

وبحسب “نوفوستي” فإن التقنية تعتمد على فكرة تحويل الطاقة المنبعثة من مصدر مشع إلى كهرباء يمكن استهلاكها.

وأهم فوائد هذه التكنولوجيا أنها تساعد في الحفاظ على البيئة، إلى جانب طول عمرها وفترة عملها مع انخفاض تكلفتها.

وأكد العلماء، أنه هناك احتمالية كبيرة أن تصبح البطارية قادرة على العمل لمدة غير محددة بعد القيام بأبحاث إضافية.

ومن المتوقع تطوير النموذج الأول من البطارية النووية بين تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، بينما كان قد بدأ تطوير هذه التكنولوجيا قبل 15 عاماً.

شام تايمز

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