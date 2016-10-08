عودة خمسة اعمال رسامين لمتحف بعد سرقته لمدة 11عشرة عاما

بعد 11 عاماً على سرقتها من متحف محلي.. احتفلت مدينة هورن الصغيرة في شمال غرب هولندا , يوم الجمعة، بعودة خمسة اعمال لرسامين فلامنديين من القرنين السابع عشر والثامن عشر.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية(ا ف ب)، عن مدير المتحف اد غيردينك قوله”ارثنا عاد الى المتحف الذي ينتمي اليه، الى المدينة التي ينتمي اليها”، مضيفا انه “بعد 4320 يوما، نعم، كنا نعد الايام منذ سرقة اللوحات، ها هي بيننا مجددا”.

وتجمع مئات الاشخاص امام متحف فستفرايس لمشاهدة اعادة اللوحات التي تم نقلها عبر شاحنة الى الموقع, بحسب الوكالةالفرنسية.

وكانت اللوحات الخمس المعادة من بين 24 لوحة و70 قطعة فضية سرقت في التاسع من كانون الثاني 2005. وفي حينها، كانت القيمة الاجمالية للوحات تقدر بعشرة ملايين يورو.

وتعتبر هذه الاعمال عبارة عن لوحتين عائدتين للفنانين هندريك بوغارت وفلوريس فان شوتن اضافة الى عملين آخرين للرسام جاكوب فابن,كما يوجد لوحة خامسة للرسام ايساك اوفاتر تعود الى سنة 1784 وتقدر قيمتها بحوالى 30 الف يورو.

من جهتها ، اشارت المتحدثة باسم المتحف كريستا فان هيس الى ان هذه اللوحات الخمس “في حالة كارثية” ويتعين ترميمها ، وتم اطلاق حملة تمويل تشاركي لهذه الغاية.

وكان متحف فستفرايس اشار في كانون الاول الماضي الى ان اللوحات المسروقة يبدو انها في ايدي عناصر “ميليشيات قومية” من قوى اليمين المتطرف التي تحارب الانفصاليين المؤيدين للروس في شرق اوكرانيا.

شام تايمز

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