“حزب الله”: الحرب في سوريا “طويلة” ولا حلول لأزمتها على المدى المنظور

كشف “حزب الله” اللبناني, يوم السبت, ان الحرب في سوريا “طويلة” ولا حلول لازمتها على المدى المنظور, مرجعا سبب اطالة امد الحرب في البلاد الى “القرار الامريكي بعدم ايقافها”.

ونقلت الوكالة الوطنية البنانية للاعلام عن نائب الامين العام ل “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قوله, خلال الليلة السادسة من المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خولة في بعلبك، ان “اميركا لا تريد ان توقف الحرب في سوريا , فلا هي قادرة على الإنتصار ولا هي قادرة أن تتحمل الهزيمة، ولذا أرجأت أي خطط متعلقة بالحلول”.

وتدرس واشنطن خيار استخدام القوة العسكرية ضد النظام في سوريا, كما قررت تعليق مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، على خلفية عدم تنفيذها لالتزاماتها.

وكان نائب الامين العام “لحزب الله” اللبناني نعيم قاسم قال مؤخرا انه لا توجد احتمالات لانتهاء الازمة في سوريا قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل, مرجحا حدوث “تقسيم” لسوريا والعراق نتيجة “للاقتتال الطائفي” في أنحاء المنطقة, ملمحا الى فشل الاطراف الدولية في “انتاج” حل للازمة من دون الرئيس بشار الاسد.

وتجمع الدول العربية والغربية على الحل السياسي للازمة السورية, لكن طريقة الحل تختلف, حيث تشدد دول ابرزها السعودية وقطر واميركا وعدد من الدول الاوروبية على رحيل الاسد والانتقال السياسي, فيما ترفض دول اخرى كروسيا وايران هذا الامر, معتبرة هذا الامر يعود للشعب السوري.

شام تايمز

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