وكالة: إحصاء مقتل حوالي 900 شخص بإعصار “ماثيو”

قالت وكالة (رويترز)، يوم السبت، ان الإعصار ماثيو أودى بحياة ما يقرب من 900 شخص في هايتي، وتسبب بتشريد عشرات الآلاف قبل أن يتجه شمالا يوم السبت ويجتاح الساحل قبالة جنوب شرق الولايات المتحدة مباشرة حيث سبب فيضانا وانقطاعا واسعا للكهرباء.

وقالت الوكالة انها احصت عدد الضحايا بناء على تصريحات المسؤولين، حيث ارتفع عدد القتلى في هايتي – إلى 877 شخصا على الأقل يوم الجمعة مع ورود معلومات من مناطق نائية تعذر الوصول إليها في وقت سابق بسبب العاصفة.

وتسبب ماثيو في عمليات إجلاء واسعة على طول الساحل من فلوريدا حتى جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا.

ولقي أربعة على الأقل مصرعهم في فلوريدا في حوادث مرتبطة بالعاصفة, لكن لم ترد على الفور أنباء عن حدوث أضرار كبيرة في المدن والبلدات التي اجتاحتها وأطاحت بأشجارها وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.

وذكر مسؤولون في فلوريدا أن شخصين لقيا حتفهما بعد سقوط أشجار عليهما بينما توفي زوجان مسنان نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون المنبعث من مولد أثناء الاحتماء من العاصفة داخل مرأب للسيارات.

وضرب الإعصار غرب هايتي يوم الثلاثاء برياح سرعتها 233 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة,وقال مسؤولون إن نحو 61500 شخص يقيمون في مراكز إيواء.

ويعتبر”ماثيو، أقوى عاصفة في منطقة الكاريبي منذ عشر سنوات، وبحسب خبراء، يحتفظ “ماثيو” بالرقم القياسي من حيث طول الفترة في الفئة 4-5 في الكارييبي. وهو أيضا الأول خلال تسع سنوات الذي يبلغ الفئة 5 في المحيط الأطلسي والأول في الفئة 4 الذي يصل إلى كوبا منذ إعصار أيك (2008), كما أنه على وشك أن ينتزع الرقم القياسي لطول الفترة باعتباره إعصارا “كبيرا” في المحيط الاطلسي، منذ الإعصار إيفان (10 ايام، في 2004).

شام تايمز

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