مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع روسي وآخر فرنسي من يرفض التصويت على القرار سيكون متهما بارتكاب “جرائم حرب حول حلب

يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، على مشروعي قرارين أحدهما فرنسي والآخر روسي بشأن حلب ، في محاولة جديدة لإنهاء العنف في المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن ديبلوماسيين لم تسمهم قولهم، إن “دول المجلس الـ15 ستتخذ قرارها حيال هذا المشروع، مباشرة بعد التصويت على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف القصف الجوي على حلب”.

وتم فعلاً مناقشة مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن، بشأن وقف القصف الجوي على حلب ، يدعو الى وقف اطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة، إلا ان روسيا هددت باستخدام “الفيتو” لمنع تبني المبادرة في مجلس الأمن.

وكانت فرنسا, اعلنت يوم الأربعاء, عن عزمها توزيع قرار في مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار في حلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون متهما بارتكاب “جرائم حرب”, وجاء ذلك بعد يوم من اعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان ما يحصل في حلب هو “مجزرة”, والنظام وداعميه يتحملون مسؤوليتها.

ومن المقرر ان يتم السبت، التصويت على مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في حلب من دون ذكر حظر الطلعات الجوية العسكرية فوقها.

وقالت الوكالة ان القرار الروسي الذي حصلت على نسخة منه “يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصا في حلب” ويدعو جميع الأطراف إلى “السماح بإيصال المساعدات الإنسانية”.

وأعرب السفير البريطاني ماثيو رايكروفت عن رفضه للنص، قائلا إنه مناورة روسية هدفها “تحويل الانتباه بصورة ساخرة عن ضرورة وقف القصف على حلب”، وفقا للوكالة.

كما نقلت (ا ف ب) عن دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم كشف هويته إن القرار الروسي “في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن النص الفرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي”.

وأضاف أن “الغالبية العظمى” من أعضاء المجلس يريدون “وقفا فوريا لعمليات القصف المتواصل للمدنيين في حلب”.

وكان مجلس الامن الدولي عقد جلسة طارئة حول سوريا يوم الجمعة بمبادرة من موسكو من أجل بحث خطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لسحب مسلحي “جبهة النصرة” من شرق حلب.

ورحبت روسيا في مسودتها بمبادرة المبعوث الأممي، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تقديم خطة مفصلة يمكن اعتمادها من قبل مجلس الأمن.

شام تايمز

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