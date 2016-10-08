تفجيران انتحاريان بمزرعة خاصة للخيول على أطراف أنقرة

فجر انتحاريان نفسيهما, يوم السبت, في مزرعة خاصة بالخيول على أطراف العاصمة أنقرة, بعد محاصرتهما من قبل الشرطة ومطالبتهما بالاستسلام .

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية أن “الانتحاريين كانا يستعدان لشن هجوم بسيارة ملغومة, الا ان الامن التركي حاصرهما ، في مزرعة خاصة للخيول .

ورجح والي انقرة, في تصريح بحسب وسائل اعلام تركية, أن يكون الإرهابيان اللذان فجرا نفسيهما على علاقة بمنظمة “بي كا كا”.

وكشف والي أنقرة عن هوية أحد الإرهابيين، اللذين فجرا نفسيهما في العاصمة اليوم، واسمه “هارون أرصلان”.

وأضاف والي أنقرة “نعتقد أن أحد الانتحاريين إمرأة ولكن لم نحدد هويتها بعد، وهناك شخص ثالث مشتبه به ونحاول تحديد هويته ومكانه”.

وجاءت الحادثة بعد يومين من تفجير انتحاري وقع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة يني بوسنا بمدينة إسطنبول، مما أدى إلى ووقع اصابات.

وتشهد تركيا مؤخرا عددا من التفجيرات، ألقي باللائمة في بعضها على “حزب العمال الكردستاني” وفي البعض الآخر على تنظيم “داعش” .

شام تايمز

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