وزارة التعليم العالي تصدر نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي للجامعات والمعاهد

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2016-2017.

ويمكن الاطلاع على الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد والنتائج الاسمية على موقعي المفاضلة ووزارة التعليم العالي الالكترونيين.

وأصدرت وزارة التعليم العالي في الأول من أيلول الماضي إعلان التسجيل المباشر في السنة التحضيرية للكليات الطبية والمفاضلة العامة للفرع العلمي ومفاضلة ذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعوقين جسميا ومفاضلة المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2016-2017.

سانا

شام تايمز

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