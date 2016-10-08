اشتعال المنافسة بين فرنسا وهولندا والسويد بتصفيات المونديال

أشعل فوز فرنسا، وهولندا، والسويد، في الجولة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، المنافسة بينهم مبكرًا على انتزاع بطاقة التأهل المباشرة لمونديال روسيا، عن المجموعة الأولى.

وحققت المنتخبات الثلاثة، فوزها الأول في مشوار التصفيات على حساب بلغاريا، وبيلاروسيا، ولوكسمبورج على الترتيب، ورفعت كل منها رصيدها إلى أربع نقاط.

وقاد كيفين جاميرو، وأنطوان جريزمان، انتفاضة المنتخب الفرنسي، بعد تأخره بهدف على أرضه ليفوز (4ـ1) على بلغاريا.

بلغاريا تقدمت بهدف في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، سددها ميخائيل الكسندروف.

وأدرك مهاجم أتلتيكو مدريد كيفين جاميرو، هدف التعادل للديوك، بعدما قابل عرضية بكاري سانيا، من الجهة اليمنى برأسية رائعة على أقصى يمين الحارس فلاديسلاف ستويانوف في الدقيقة (23).

وبعدها بثلاث دقائق، أحرز ديميتري باييه، الهدف الثاني من عرضية مقوسة من الجهة اليسرى، مرت من أمام رأس زميله أنطوان جريزمان، سكنت أقصى شمال الحارس.

وعاقب جريزمان، دفاع بلغاريا بعدما مرر تمريرة خاطئة أمام المرمى ليتلقف الكرة، ويسددها زاحفة في المرمى على يسار الحارس في الدقيقة (38).

وعاد جاميرو لهز الشباك من جديد في الدقيقة (59)، عندما قابل تمريرة عرضية داخل المنطقة من جريزمان ليودعها من لمسة واحدة في المرمى.

وتوقف رصيد بلغاريا التي كانت تعتلي الصدارة قبل هذه الجولة، عند ثلاث نقاط.

وبنفس النتيجة، اكتسحت هولندا على أرضها منتخب بيلاروسيا (4-1) لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا الثانية، بينما توقف رصيد روسيا البيضاء عند نقطة واحدة.

ويدين منتخب الطواحين الهولندية، بالفوز للاعب كوينسي بروميس، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين(15، و31) وديفي كلاسين (56)، وفينسنت جانسن (64) بينما جاء هدف الشرف الوحيد للضيوف عن طريق اليكسي ريوس (46).

وعادت السويد بثلاث نقاط ثمينة من لوكسمبورج بفوزها على مضيفتها بهدف نظيف أحرزه المدافع ميكائيل لوستيج في الدقيقة (58).

وتحتل السويد المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف هولندا، وفرنسا في حين تتذيل لوكسمبورج المجموعة بدون نقاط.

وتشهد الجولة الثالثة في التصفيات، مواجهة نارية على صدارة المجموعة الأولى، عندما تحل فرنسا، ضيفة على هولندا، الإثنين المقبل، في حين تستضيف السويد بلغاريا، وتذهب لوكسمبورج لمواجهة بيلاروسيا.

كووورة

شام تايمز

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