سوبر هاتريك” كريستيانو رونالدو يكتسح أندورا

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لفوز عريض بسداسية نظيفة في الديار ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وسجل رونالدو أربعة أهداف (ق2) و(ق4) و(ق47) و(ق68)، بينما أضاف الهدفان الآخران لبرازيل أوروبا كل من جواو كانسيلو (ق44) وأندريه سيلفا (ق86).

وفي مباراة أخرى، تغلبت سويسرا على مضيفتها المجر بنتيجة (3-2)، حيث سجل لسويسرا كل من هاريس سيفيروفيتش (ق51)، وريكاردو رودريجيز (ق67)، وفالنتين ستوكر (ق90)، فيما سجل أحرز هدفي المجر آدم سالاي (ق53) و(ق71).

بينما خطف منتخب جزر فارو فوزا مفاجئا على منافسه اللاتفي وسط جمهور الأخير بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من سوني ناتستاد (ق19)، وجوان سيمون إدموندسون (ق70).

بالتالي يحصل منتخب البرتغال على أول ثلاث نقاط له يحتل بها المركز الثالث في المجموعة خلف كل من جزر فارو الوصيف وله أربع نقاط وسويسرا المتصدرة بست نقاط.

بينما تجمد رصيد لاتفيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن البرتغال، تليها المجر في المركز الخامس بنقطة وحيدة، وأخيرا أندورا في المركز السادس خالية الوفاض.

كووورة

شام تايمز

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