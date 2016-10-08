غريزمان يدعم بنزيمة في أزمته مع المنتخب الفرنسي

يواصل الجميع في الوسط الرياضي وخاصة الفرنسي دعم لاعب منتخب الديوك ومهاجم ريال مدريد الحالي كريم بنزيمة وهذه المرة جاء الدعم من مهاجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان.

وتحدث جريزمان لصحيفة “لوموند” الفرنسية وقال: “فرنسا تفتقد لكريم بنزيمة لأنه لاعب رائع. كان من السهل التواصل معه على أرض الملعب، لدي علاقة جيدة معه داخل وخارج الملعب”.

ويعاني كريم بنزيمة من الغياب عن المنتخب الفرنسي منذ عدة أشهر بسبب قضية الابتزاز لزميله في المنتخب ماثيو فالبوينا والتي سيتم الحكم عليه فيها في 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت كان قد صرح قبل أيام أن كريم لن يبقى معاقبًا إلى الأبد ويمكن للمدرب ديديه ديشامب اختياره للمنتخب، لكن هذا الأخير لا يزال يرى أن عدم وجود بنزيمة في المنتخب هو الأفضل.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes