بالفيديو .. لكمة لاعب منتخب بوليفيا تغرق وجه نيمار بالدماء

اثار قائد المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، القلق لدى أنصار السيليساو وفريق برشلونة الإسباني، بعدما غرق اللاعب في دمائه في أعقاب تعرضه للكمة عنيفة من قبل أحد لاعبي المنتخب البوليفي، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة التاسعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، حاول نجم برشلونة مراوغة لاعب المنتخب البوليفي ياسماني دوك في وقت متأخر من شوط المباراة الثاني، من خلال تمرير الكرة من بين قدمي اللاعب، إلا أن دوك دفع اللاعب البرازيلي ووجه له ضربة بالكوع أفقدته توازنه وأغرقت وجهه بالدماء.

ولم يتمكن نيمار من استكمال المباراة، حيث دفع مدرب منتخب البرازيل تيتي باللاعب ويليان مهاجم تشيلسي الإنكليزي بدلا منه، مع العلم أن الحكم لم يشهر أي بطاقة في وجه اللاعب البوليفي واكتفي فقط باحتساب خطأ لمصلحة السيليساو.

يذكر أن نيمار افتتح التسجيل في المباراة ليقود المنتخب البرازيلي للفوز بخماسية، ليواصل منتخب السيليساو صحوته، ورفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الأوروغواي التي تغلبت بدورها على ضيفتها فنزويلا بثلاثية نظيفة.





شام تايمز

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