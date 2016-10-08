بلدية تركية تفتتح مدرسة و حديقة في مدينة جرابلس

قال رئيس بلدية “كتشي أورن” بالعاصمة التركية أنقرة، مصطفى آق، إن بلديته افتتحت مدرسة وحديقة وأرسلت وحدة للدعم النفسي، إلى مدينة جرابلس.

وأضاف مصطفى آق أن بلدية كتشي أورن بدأت بتقديم دعم مادي ومعنوي، من أجل عودة سكان جرابلس إلى بيوتهم، مشيرًا أن السكان بدأوا فعليًا بالعودة، وأن الحياة الطبيعية بدأت تدب في أركان المدينة.

وأشار آق أن بلديته رممت مدرسة استخدمها مسلحو داعش كمقر لهم، وأعادت تأهيلها لاستقبال الطلاب، وتمكنت بالتعاون مع مؤسسات خيرية أخرى بقرع جرس التدريس مرة أخرى في أرجاء المدرسة، إضافة إلى افتتاحها حديقة باسم “حديقة الأخوة”.

(ANADOLU)

شام تايمز

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