ألمانيا : شبان يمينيون يهاجمون أطفالاً سوريين بسكين و يعتدون عليهم بالضرب !

قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن مجموعة من الشبان في شرق ألمانيا هددوا ثلاثة أطفال سوريين لاجئين بسكين واعتدوا عليهم بالضرب قبل أن يهتفوا بشعارات يمينية مساء الخميس.

وقالت الشرطة في بيان إن الصبية اللاجئين وأعمارهم خمسة وثمانية و11 عاما تعرضوا للهجوم بعد نزولهم من حافلة في مدينة زبنتس الواقعة على بعد 40 كيلومترا تقريبا شرقي دريسدن.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد هوية المهاجمين مضيفة أن هوياتهم لم يجر التحقق منها بعد.

ووجدت الشرطة عددا من الشباب أعمارهم بين 15 و 20 عاما قرب موقع الهجوم لكن لم يتضح بعد إن كانو مسؤولين عن الهجوم.

(REUTERS)

شام تايمز

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