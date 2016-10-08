أمريكا تتهم روسيا رسميا بمحاولة التسلل الكترونيا لمنظمات سياسية

اتهمت الادارة الأمريكية رسميا, يوم الجمعة, روسيا بمحاولة التسلل الكترونيا لمنظمات أمريكية سياسية.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن أمريكا اتهمت رسميا روسيا بالوقوف وراء حملة هجمات إلكترونية في الآونة الأخيرة استهدفت منظمات تابعة للحزب الديمقراطي.

وواجهت الحكومة الروسية, في وقت سابق خلال الأشهر الماضية, اتهامات باختراق الشبكة الإلكترونية الخاصة باللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وتنظيم “بريكست”, ودعم ترشيح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” هي الأولى التي وجهت أصابع الاتهام الى الحكومة الروسية بالوقوف وراء هجوم الكتروني على القواعد الالكترونية التابعة للحزب الديموقراطي الأمريكي.

وتخشى الولايات المتحدة أن تسعى روسيا التاثير على مجرى الانتخابات الأمريكية ولا سيما عبر عمليات القرصنة المعلوماتية أصدر بشأنها مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تحذيرا رسميا.

وياتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بشأن عدد من الخلافات الدولية ولا سيما فيما يتعلق بالشأن السوري.

شام تايمز

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