بالفيديو .. رجل يرمي هاتف “آي فون 7 بلس ” من أعلى برج في العالم

بعد أشهر من الترقب، كُشف النقاب عن هاتف أيفون 7 الشهر الماضي ليبدأ المستخدمون بإجراء اختبارات عديدة على الهاتف الجديد، ولكن قام أحدهم بتجربة غريبة أثارت المواقع الاجتماعية.

فقد ألقى صاحب قناة Tech Rax على يوتيوب هاتف أيفون بلس سعره 749 دولارا من قمة برج خليفة في دبي. ويُعرف هذا المستخدم بأنه “متخصص في تحطيم الأجهزة التكنولوجية لإمتاع المشاهدين”.

ويُظهر شريط الفيديو قيام هذا الرجل “الغريب الأطوار” برمي هاتف أيفون بلس 7 من برج خليفة على ارتفاع 830 مترا، حيث قال :”سأصعد إلى الطابق الـ 148 من أجل إجراء تجربة رمي هاتف أيفون بلس 7″.

وبحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، يبدو أن الهاتف تحطم تماما لدرجة أن الرجل لم يجد الهاتف في أثناء البحث عنه، وعلق مستخدم Kortezfitness على الفيديو قائلا : “هذا الأمر يمكن أن يقتل شخصا إذا ما سقط الهاتف على رأس أحدهم”، وأضاف متابع آخر :”هذا الفعل من شخص غير مسؤول حقا”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها صاحب قناة TexhRax بتدمير أيفون 7، حيث وضع سابقا هاتف أيفون في النتروجين السائل وضرب هاتفا آخر بالمطرقة.

شام تايمز

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