مصر : ممرضات يلجأن للاغتصاب بالقرعة لنقلهن من مقر عملهن !

أجرت 5 ممرضات بمحافظة الإسكندرية في مصر، قرعة فيما بينهن، لاختيار إحداهن للتقدم بأول بلاغ، تزعم فيه تعرضها للاغتصاب على يد مجهولين، بسبب تأخرها في العمل، لإجبار مسؤولي وزارة الصحة على نقلها للعمل بالقرب من محل إقامتها.

وكانت البداية بتلقي رجال الأمن بالإسكندرية، بلاغاً من الممرضة التي وقع عليها الاختيار وفقاً للقرعة، حيث تعمل بالمستشفى الجامعي بمنطقة الشاطبي، وتقيم بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، تؤكد فيه تعرضها للاغتصاب على يد شخصين، و قيامهما برش “إسبراي” على وجهها، ثم خطفها في سيارتهما بمنطقة نائية واغتصابها، لتذكر بأن السبب وراء ذلك هو طبيعة عملها، وتأخرها، لتطالب بنقلها للعمل بالقرب من محل إقامتها وفي محافظتها.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، في منطقة كرموز، التي ذكرتها الممرضة، للتأكد من صحة البلاغ، والبدء في ملاحقة المتهمين في الإسكندرية، إلا أنهم وجدوا صعوبة بالغة في مطابقة البلاغ للواقع، لتبدأ الحقيقة في الظهور.

وبعد إجراء التحريات، ومتابعة صحة البلاغ، اكتشف رجال الأمن أن الممرضة ومعها 4 من زميلاتها يقمن بمحافظتي البحيرة والغربية، اتفقن على إجبار المسؤولين بنقلهن للعمل بمحل إقامتهن، عن طريق تقديم بلاغات تفيد بتعرضهن للاغتصاب، أثناء السفر لمحل الإقامة، بسبب مواعيد العمل، فتم إجراء قرعة بينهن لتحديد من يتقدم بأول بلاغ.

وقال المسؤولون عن التحقيق إن الممرضات الخمسة تقدمن من قبل بطلبات للعمل بالقرب من محل إقامتهن، لبعد المسافة عن محل إقامتهن، ووجود عجز في الممرضات بالمستشفى، دون جدوى، فاتفقن فيما بينهن على أن يتقدمن بعدة بلاغات بأقسام مختلفة بالإسكندرية، بتعرضهن للخطف والاغتصاب أثناء توجههن لعملهن، كوسيلة لإثارة الرأي العام، والضغط على المسؤولين لتنفيذ طلباتهن.

وقررت النيابة العامة، توقيع الكشف الطبي على الممرضة، ما أثبت كذب ادعاءاتها، حيث أمرت النيابة بحبسها 4 أيام بتهمة إزعاج السلطات، على أن تُستكمل التحقيقات لاحقًا.

شام تايمز

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