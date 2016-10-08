ميركل : النظام السوري هو المسؤول الأول عن وقف إطلاق النار بسوريا

ناشدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا اليوم الجمعة إنهاء ما سمته العنف “الوحشي” في حلب في سوريا قائلة إن موسكو لها نفوذ كبير على الحكومة السورية.

وقالت ميركل إنه لا يوجد أساس في القانون الدولي لقصف المستشفيات وإن على موسكو المساعدة في وقف العنف المتصاعد في سوريا.

وأوضحت “ما يحدث هناك شيء وحشي ويتعين علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق هدنة وتقديم الرعاية بشكل خاص للمحتاجين وبإمكاني فحسب أن أناشد روسيا.. روسيا لها نفوذ كبير على الأسد.. يتعين إنهاء هذه الجريمة الوحشية بأسرع ما يمكن”.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة إن كل الأطراف المعنية عليها مسؤولية الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا، مشددة في الوقت نفسه على أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن ذلك.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes