مورينيو يبدأ أولى خطوات مخطط خطف نجم ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، الجمعة، إن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أرسل أمس، الخميس، بعضًا من كشافيه لمراقبة بعض اللاعبين في مباراة ويلز والنمسا في تصفيات كأس العالم 2018، وأبرزهم جاريث بيل، نجم ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “أس” أن المباراة شهدت تواجد عديد من الكشافين من أندية إنجلترا، ولكن أبرزهم كان توماس بورمان من مانشستر يونايتد.

ووفقًا لما أبرزته الصحيفة فإن كل من ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ ومنتخب النمسا، والويلزي بيل، هما أبرز اللاعبين الذين جاء من أجلهم كشاف مورينيو خلال المباراة، لاسيما النجم الويلزي.

ولا يعاني النادي الإنجليزي أزمات مالية رغم تعاقده مؤخرًا مع بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية، أصبحت الأغلى في العالم.

ولازال اليونايتد يرغب في تعزيز صفوف الفريق بخدمات بيل الصيف المقبل من أجل العودة مرة أخرى لمنصات التتويج.

كووورة

شام تايمز

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