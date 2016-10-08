مجلة ألمانية تتضامن مع حلب عبر تخصيص موقعها الإلكتروني لصور مأساتها فقط

احتجب اليوم الموقع الالماني الشهير لمجلة “شتيرن” تضامناً مع ما يجري من حلب.

ويعرض الموقع على التوالي صور المأساة والدمار في حلب بشكل خاص وسوريا عموما، وتساءلت رئاسة التحرير في رسالتها لمتابعي الموقع “هل نحن كصحفيين قمنا بالنشر بما يكفي عن ما يجري في حلب؟ هل قدرنا على إيصال الصورة الكاملة؟ …. وكانت الإجابة بلا!”.

لذا قررت إدارة الموقع ان يحتجب الموقع طوال اليوم حيث لن ينشر أي اخبار او إعلانات أو أي أمر آخر وسيلتزم الصمت وسيترك للصورة تتحدث.

(aljazeera)

شام تايمز

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