ألمانيا : أكثر من ربع مليون شخص في قائمة المعرضين للترحيل

قالت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة(BKA) في ألمانيا إن أكثر من 280 ألف أجنبي مسجلون في نظام “Inpol” لإلقاء القبض عليهم وترحيلهم من ألمانيا.

وحسب موقع “هيسيشه روندفونك” الألماني فإن هذا العدد يمثل ارتفاع بنسبة 140 بالمائة عن العام الماضي.

يذكر أن أي أجنبي يسجل ضمن الملاحقين، إذا كان عليه ترك البلاد وفقد أثره.

وذكرت متحدثة باسم دائرة مكافحة الجريمة (السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2016) أن عددا ممن سجلوا ضمن الملاحقين تم ترحيلهم فعلا.

وقال خبراء تابعون لجهات حكومية مختلفة إن عددا من الملاحقين لاجئون في الأساس، واختفوا كي لا يتم ترحيلهم. وذكر موقع “هيسيشه روندفونك” أن لا وزارة الداخلية ولا دائرة مكافحة الجريمة يمتلكان تقديرا صحيحا لعدد المقيمين في ألمانيا بطريقة غير مشروعة.

(DW)

شام تايمز

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