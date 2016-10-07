ماسكيرانو يتحمل مسؤولية التعادل مع بيرو

أعرب خافيير ماسكيرانو نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عن حزنه وأسفه بعدما تسبب خطأه في ضياع الفوز أمام منتخب بيرو لينتهي لقاء الفريقين بالتعادل 2 / 2 مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وأكد ماسكيرانو نجم برشلونة الأسباني أنه يتحمل مسؤولية ضياع نقطتين ثمينتين من التانجو الأرجنتيني ،وقال : “بخطأ مني، لم نحصل على النقاط الثلاث كاملة في هذه المباراة… ينتابني الغضب بسبب هذا الخطأ الذي ارتكبته والذي كلف الفريق نقطتين”.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، أخطأ ماسكيرانو في تمرير الكرة ليخطفها باولو جيريرو نجم هجوم منتخب بيرو قبل أن يسقطه اللاعب الأرجنتيني راميرو موري داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ضربة جزاء لأصحاب الأرض سجل منها كريستيان كويفا هدف التعادل 2 / 2 لبيرو.

وتسبب التعادل في تراجع المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الخامس في جدول التصفيات.

وقال نيكولاس أوتاميندي مدافع المنتخب الأرجنتيني :”لا وقت للندم، علينا التفكير في مباراة الثلاثاء وحصد النقاط الثلاث” في إشارة للمباراة التالية للمنتخب الأرجنتيني والتي يستضيف فيها منتخب باراجواي يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح ماتياس كرانيفيتر لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني :”كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة على ملعب بيرو. مبارياتنا مع هذا الفريق على ملعبه تتسم دائما بالصعوبة”.

كووورة

شام تايمز

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