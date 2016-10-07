شاهد ..برومو ألبوم أصالة الجديد “أعلق الدنيا”

نشرت الفنانة أصالة إعلان البومها الخليجي المنتظر “اعلق الدنيا”، والذي ستطرحه في 10 من الشهر الجاري.

ونشرت أصالة على صفحتها الرسمية على (فيسبوك) برومو الألبوم الذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الخليجيين.

وطرحت أصالة مؤخراً أغنية من الألبوم وهي “سميتى”، من كلمات مشعل، وألحان الأغر، وتوزيع ديفيد.

كما طرحت أصالة مؤخراً عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعي أغنيتها الجديدة “عيش. سكر” بمشاركة الفنان أحمد فهمي ، وإنتاج ستارجيت، وإخراج ورؤية فنية لطارق العريان.

يذكر أن آخر ألبوم أصدرته أصالة هو ألبوم “60 دقيقة حياة” الذى ضم 10 أغنيات.

شام تايمز

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