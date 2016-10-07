صحيفة: جنرالات أمريكيون يتوقعون نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا

كشفت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، عن توقعات جنرالات أمريكيين باحتمالات عالية لنشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت وسائل اعلام ان الصحيفة البريطانية نقلت عن نائب رئيس أركاب القوات البرية الأمريكية اللفتنانت جنرال جوزيف أندرسون تصريحه بوجود تهديد حقيقي للولايات المتحدة من جانب “دولة قومية حديثة” تتصرف، حسب رأي الجنرال، “بعدوانية في ظروف عسكرة التنافس”.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الجنرال مارك ميلي شدد على أن إمكانية اندلاع نزاع عسكري مع روسيا، والتي تحدث عنها ضمنيا سابقا جوزيف أندرسون، تعد “تقريبا مضمونة”.

ووفقا للواء وليام هيكس الذي يعمل في مقر هيئة أركان القوات البرية الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية على نطاق لم يواجهه منذ الحرب الكورية، مضيفا ” إن الصراعات باستخدام قوات غير نووية في المستقبل القريب ستكون قاتلة وسريعة”.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرالروسي فيتالي تشوركين قال يوم الأربعاء للصحفيين “نأمل في استئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وعدم حدوث حرب عالمية جديدة”.

وكانت وسائل إعلام نقلت يوم الأربعاء، تحذيرا بثته قناة “زفيدا” التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، بان “من يعانون انفصام الشخصية في الولايات المتحدة يعدون أسلحة نووية لموسكو”.

وأرسلت روسيا طرادا صواريخ للمرابطة في البحر المتوسط، لتعزيز مجموعة السفن الحربية لموسكو في المتوسط.

يشار إلى أن موسكو وواشنطن تواجهان خلافات في المواقف إزاء الأزمة السورية، وتم تعليق المحادثات بينهما حول ذلك بقرار أمريكي، تزامناً مع طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من وكالات الأمن القومي دراسة الخيارات كافة بشأن سوريا، في حين أعلنت موسكو إرسال منظومة صواريخ “اس 300” الى سوريا لحماية قواعدها هناك.

شام تايمز

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