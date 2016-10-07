“الدوما” الروسي يخطط لعقد اجتماع لأعضاء البرلمان على الأراضي السورية قريباً

كشفت لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب “الدوما” الروسي، أنها تخطط لعقد اجتماع لأعضاء البرلمان على الأراضي السورية قريباً.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس اللجنة ليونيد سلوتسكي قوله، يوم الجمعة، “إنني لا أستبعد أن تعقد اللجنة خلال الأشهر القليلة القادمة اجتماعا لها في أراضي سوريا”.

وتوقع سلوتسكي أن يأتي هذا الاجتماع قبل نهاية السنة الحالية، موضحا أن “هذا الأمر يتعلق أيضا بموقف دمشق”.

وأعرب سلوتسكي عن ثقته بأن زيارة البرلمانيين الروس لسوريا ستساهم في تعزيز العلاقات مع مجلس الشعب (البرلمان) السوري.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الدوما (مجلس نواب الشعب) الروسي يوم الجمعة على اتفاقية روسية-سورية مفتوحة زمنيا حول نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في أراضي سوريا، على ان تطرح بعد التصديق عليها في الدوما يوم 12 تشرين الأول الجاري أمام مجلس الشيوخ الروسي (الاتحاد) للتصديق عليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحال الاتفاقية في 9 آب الماضي الى “الدوما” الروسي، بعد أن أقرتها الحكومة الروسية.

وتم توقيع الاتفاقية في دمشق بتاريخ 26 آب من عام 2015، وتنص على أن قاعدة “حميميم” وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل.

وذكرت تقارير إعلامية سابقا أن روسيا وسوريا اتفقتا على نشر قوات جوية روسية في سوريا لأجل غير مسمى.

شام تايمز

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