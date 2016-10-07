كيري: أعمال روسيا وسوريا مثل قصف المستشفيات تستدعي تحقيقا في “جرائم حرب”

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة، إن الأعمال الروسية والسورية مثل قصف مستشفيات في سوريا تستدعي تحقيقا في جرائم حرب.

وأوضح كيري حسب وكالة (رويترز) “الليلة الماضية هاجم النظام مستشفى آخر وقتل 20 شخصا وأصيب 100″، وأضاف “روسيا والنظام مدينان للعالم بأكثر من تفسير بشأن ضرب المستشفيات والمنشآت الطبية والأطفال والنساء.. تلك أعمال تستدعي تحقيقا مناسبا بشأن جرائم حرب ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال”.

واتهمت منظمة العفو الدولية, آذار الماضي, القوات النظامية والروسية باستهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية في سوريا “بشكل متعمد”, في خطوة اعتبرتها انها ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” وتشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وتصاعدت في الاسابيع الماضية اعمال القصف والعمليات العسكرية والمعارك في عدة مناطق بسوريا, حيث ادى الصراع الدائر في سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص, إضافة إلى مليون ونصف مصاب, بحسب تقرير للامم المتحدة صدر العام الماضي.

شام تايمز

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