لافروف يكشف عن شروط موسكو لتنفيذ خطة دي ميستورا بانسحاب “النصرة” من حلب .. فتح الشام ترفض .. الحكومة المؤقتة تدعو إلى إقالة دي مستورا

لم يتأخر الرد الروسي طويلاً على مقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا” بشأن خروج مقاتلي “فتح الشام” من حلب، ليعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، موافقة بلاده المشروطة أيضاً على طرح الأمم المتحدة

فقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لدعوة دمشق للموافقة على خروج مسلحي “النصرة” من حلب مع أسلحتهم، كاشفا عن شروط موسكو لتنفيذ خطة دي ميستورا بهذا الصدد.

وأوضح لافروف في تصريحات تلفزيونية، أن “المسلحين الذين سيبقون في أحياء حلب الشرقية، بعد انسحاب “النصرة”، يجب أن ينفصلوا عن عنها نهائيا”، مشددا على “ضرورة تسجيل هذا الالتزام على الورق”.

وطالب المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, “النصرة” بالخروج من احياء مدينة حلب, حفاظا على ارواح المدنيين هناك, في اطار مبادرة, معلنا استعداده للتوجه إلى جبهات القتال شخصيا لمرافقة خروج المسلحين, الامر الذي أيدته موسكو.

وأضاف لافروف أنه “سيكون بإمكان الجيش السوري والمعارضة المسلحة، بعد انسحاب “النصرة” تشكيل هيئات مشتركة لحفظ الأمن”.

وينص اتفاق الهدنة في سوريا الذي تم التوصل اليه في 9 ايلول الماضي برعاية كل من روسيا وأمريكا، في أحد بنوده على أن تعمل واشنطن من أجل الوصول الى فصل المعارضة “المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي تصر موسكو على تنفيذه وتتهم واشنطن بالتقصير فيه.

واعتبرت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن “فشل” الولايات المتحدة بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن “الإرهابيين” يعرقل “اتفاق السلام” بسوريا.

فتح الشام ترفض

وكانت جبهة “فتح الشام”، قد رفضت دعوة المبعوث الدولي للخروج من حلب مقابل وقف قصف النظام وروسيا للمدينة، لافتة إلى أن عروضه تتماشى مع تصريحات بشار الأسد، وتمهد إلى إفراغ حلب.

والحكومة المؤقتة تدعو إلى إقالة دي مستورا

وفي التداعيات أيضاً، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة وقف كافة أشكال تواصلها وتعاونها مع المبعوث الدولي إلى سورية وفريقه، وطالبت الأمم المتحدة بإقالته بسبب تصريحاته بشأن حلب والتي اعتبرتها “خطيئة مهنية كبيرة”.

وعبرت الحكومة المؤقتة عن صدمتها الشديدة بسبب تصريحات دي ميستورا عن الأوضاع في مدينة حلب و”اقتراحاته المخاِلفة للمبادئ الإنسانية، والمعايير المهنية للمنظمة التي يمثلها”.

وأضافت في بيان لها أن دي ميستورا “انحاز إلى رواية النظام السوري وروسيا، وقدم لهم المبررات للاستمرار في عدوانهم، مقايضاً تقديم المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمرضى بالاستسلام وإفراغ المدينة من أبنائها”.

شام تايمز

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