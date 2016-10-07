تحديد موعد بدء تصوير مسلسل مارادونا

يبدأ تصوير مسلسل عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في 2017.

وسيكون المسلسل قائما على لقاءات لم يسبق إذاعتها لمارادونا، وسيروي فيها تفاصيل حياته، بحسب شركة إنتاج (بي تي اف).

وقال مارادونا في بيان صدر في ميامي: “حياتي كانت كالجبل الروسي وأريد أن أروي أيامها بأمانة، ولا يوجد أفضل من شركة إنتاج بي تي اف لذلك، أعرف أنهم فقط من سيروون بالجودة والصراحة التي يتطلبها الامر”.

وسيقوم النجم الارجنتيني بتقديم سرد مفصل عن حياته وسيقدم كل دعمه للأشخاص القائمين على كتابة السيناريو.

وكان قد بدأ التحضير للمسلسل العام الماضي وسيبدأ التصوير في 2017 بالارجنتين وسيمتد لدول وقارات

أخرى.

كووورة

شام تايمز

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